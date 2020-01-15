Владимир Путин рассказал, кто несет ответственность за сохранение мира
Во время обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин высказался по поводу того, кто несет ответственность за мир во всем мире. Как заявил Путин, она лежит в первую очередь на пяти ядерных державах, с которых началась Организация Объединенных Наций.
- Пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны прежде всего начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, - подчеркнул президент.
Также Путин выразил твердую уверенность по поводу открытости России навстречу любым инициативам, укрепляющим безопасность и стабильность во всем мире. Ранее kp.ru рассказывал о том, как Владимир Путин оценил в ходе речи к Федеральному собранию необходимость перемен в российском обществе.
Путин: Мы обязаны защитить правду о победе над фашизмом.Президент России выступает с ежегодным обращением к парламенту
ИСТОЧНИК KP.RU