Путин: средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года
Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе послания Федеральному собранию в среду, 15 января.
Российский лидер отметил, что сегодняшний показатель смертности на восемь лет больше, чем в 2000 году. При этом глава государства отметил, что исторического минимума достиг Уровень младенческой смертности.
Говоря о смертности Путин отметил необходимость улучшения здравоохранения в стране
«Нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. Тут больше всего проблем», - добавил российский лидер.
Напомним, в ходе послания Федеральному собранию путин уделил особое внимание вопросу здравоохранения. Так он заявил, что необходимо внимательно следить за поставками медикаментов и не допустить повторения истории с нехваткой лекарств из-за сбоя в поставках.
Путин потребовал не допустить повторения истории с нехваткой лекарств из-за сбоя в поставках.
ИСТОЧНИК KP.RU