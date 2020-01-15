15 Янв. 2020 2020-01-15T14:12:34+03:00

Путин: средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер также отметил, что уровень младенческой смертности достиг исторического минимума [видео]

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Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в ходе послания Федеральному собранию в среду, 15 января.

Российский лидер отметил, что сегодняшний показатель смертности на восемь лет больше, чем в 2000 году. При этом глава государства отметил, что исторического минимума достиг Уровень младенческой смертности.

Говоря о смертности Путин отметил необходимость улучшения здравоохранения в стране

«Нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. Тут больше всего проблем», - добавил российский лидер.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию путин уделил особое внимание вопросу здравоохранения. Так он заявил, что необходимо внимательно следить за поставками медикаментов и не допустить повторения истории с нехваткой лекарств из-за сбоя в поставках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754808" frameborder="0"></iframe> Путин потребовал не допустить повторения истории с нехваткой лекарств из-за сбоя в поставках.

ИСТОЧНИК KP.RU