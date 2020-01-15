2020-01-15T13:10:32+03:00
Общество

Путин потребовал от чиновников не допустить повторения истории с нехваткой лекарств из-за сбоя в поставках

Президент в Послании Федеральному собранию уделил внимание поставкам и контролю над медикаментами
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Путин выступает в "Манеже" с посланием Федеральному собранию. Глава государства затронул тему поставок медикаментов, от которых зависят жизни людей. Он напомнил о ситуации, когда в ряде регионов произошел сбой в поставках для диабетиков. Причиной стала не нехватка препаратов, а несовершенства системы поставок, взаимосвязи чиновников и поставщиков.

- Ситуация, когда легально достать препараты нельзя, не должна повториться, - подчеркнул президент.

Путин напомнил что одобрены изменения, по которым разрешается ввоз в Россию препаратов, не имеющих регистрации в нашей стране, для больных детей. Такие медикаменты семьи должны получать бесплатно или с большой скидкой.

- Усилится контроль качества, в том силе на аптечных сетях, - анонсировал грядущие изменения глава государств.

Ранее президент увеличил категорию получателей пособия на детей, продлил сроки выплаты маткапитала и дал правао семьям с первым ребенком получать эту единовременную выплату.

Путин потребовал не допустить повторения истории с нехваткой лекарств из-за сбоя в поставках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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