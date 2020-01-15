В Минкомсвязи начнут подготовку к созданию бесплатного доступа к социально значимым Интернет-ресурсам
В минкомсвязи планируют в ближайшее время приступить к изучению задач, которые нужно решить для исполнения поручения президента. Напомним, в Послании федеральному Собранию Владимир Путин заявил о необходимости снять с пользователей Сети обязанность оплаты трафика на некоторых интернет-ресурсах. Речь о социально значимых сайтах.
Президент напомнил, что Интернет стал неотъемлемой частью жизни общества. С помощью Сети ведут работу некоммерческие организации, реализуют проекты в сфере культуры и искусства, Интернет помогает сэкономить время при получении документов, например, если воспользоваться порталом государственных услуг.
- Будем уточнять параметры задачи и готовить комплекс мер по ее реализации, - сообщил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.
Также в Послании Владимир Путин затронул тему создания в России инновационных проектов. в стране необходимо создавать такие условия, чтобы молодые ученые не боялись реализовать свои стартапы и имели право на ошибку.
Путин: Необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.Глава нашего государства 15 января озвучивает послание Федеральному собранию
ИСТОЧНИК KP.RU