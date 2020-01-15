В Минкомсвязи начнут подготовку к созданию бесплатного доступа к социально значимым Интернет-ресурсам

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:28:24+03:00

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В минкомсвязи планируют в ближайшее время приступить к изучению задач, которые нужно решить для исполнения поручения президента. Напомним, в Послании федеральному Собранию Владимир Путин заявил о необходимости снять с пользователей Сети обязанность оплаты трафика на некоторых интернет-ресурсах. Речь о социально значимых сайтах.

Президент напомнил, что Интернет стал неотъемлемой частью жизни общества. С помощью Сети ведут работу некоммерческие организации, реализуют проекты в сфере культуры и искусства, Интернет помогает сэкономить время при получении документов, например, если воспользоваться порталом государственных услуг.

- Будем уточнять параметры задачи и готовить комплекс мер по ее реализации, - сообщил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

Также в Послании Владимир Путин затронул тему создания в России инновационных проектов. в стране необходимо создавать такие условия, чтобы молодые ученые не боялись реализовать свои стартапы и имели право на ошибку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754815" frameborder="0"></iframe> Путин: Необходимо обеспечить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.Глава нашего государства 15 января озвучивает послание Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU