Орешкин: Предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% в 2020 году

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:35:26+03:00

Министр экономичсекого развития России Маским Орешкин считает, что введённые после послания к Федеральному собранию меры приведут к снижению бедности в России в 2020 году на 10% Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Министр экономичсекого развития России Маским Орешкин заявил, что меры, предложенные Путиным в Послании Федеральному собранию, приведут к снижению бедности в России в 2020 году на 10%.

Напомним, что президент заявил в послании, что Россия вступила в тяжёлый демографический период, а низкие доходы населения являются угрозой для будущего российской демографии. В качестве метода борьбы с проблемой низкой рождаемости Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для малообеспеченных семей с ребёнком в возрасте от трех до семи лет.

Кроме того, президент объявил о продлении программы материнского капитала до 2026 года, введении выплаты маткапитала при рождении первенца и увеличении маткапитала на второго ребёнка на 150 тысяч рублей. Все меры вступили в силу с 1 января 2020 года.

Сайт kp.ru вёл онлайн-трансляцию послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию.

ИСТОЧНИК KP.RU