2020-01-15T12:39:07+03:00
Политика

Владимир Путин: Материнский капитал увеличится ещё на 150 тысяч рублей

Право на дополнительные средства семья получит при рождении второго ребенка
Ольга МАТЫС
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Сумма маткапитала составит 616 тысяч рублейСумма маткапитала составит 616 тысяч рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что нынешнего размера материнского капитала уже не хватает для достойной поддержки семей с детьми.

Президент предложил увеличить сумму материнского капитала ещё на 150 тысяч рублей. Таким образом сумма выплат уже на второго ребенка должна составить 616 тысяч рублей. Кроме того, материнский капитал будет ежегодно индексироваться.

Напомним, что ранее президент во время обращения к Федеральному собранию рассказал о текущей демографической обстановке. В частности, будут введены выплаты для детей от 3 до 7 лет. Также президент указал, что нынешнего количества мест в яслях не хватает - вместо обещанных 225 тысяч мест на данный момент в яслях добавлено только 78 тысяч. Президент распорядился исправить положение.

Путин предложил увеличить материнский капитал.Президент России выступает в Центральном выставочном зале «Манеж»

ИСТОЧНИК KP.RU

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