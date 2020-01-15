2020-01-15T14:45:35+03:00
Общество

Путин предложил ввести социальный контракт для борьбы с бедностью в России

Российский лидер отметил, что государство предоставит нуждающимся регулярные выплаты, но при этом будет «ждать ответных шагов»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин предложил ввести социальный контракт для борьбы с бедностью в РоссииПутин предложил ввести социальный контракт для борьбы с бедностью в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Работающим механизмом поддержки для бедных в России может стать социальный контракт. Такое заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе своего обращения Федеральному собранию, отметив, что такой опыт уже есть в ряде регионов страны и в других государствах.

«Он (соцконтракт) призван стать своего рода индивидуальной программой повышения дохода и качества жизни для каждой нуждающейся семьи», – сообщил российский лидер.

Путин пояснил, что в рамках государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты, но в то же время общество и государство «вправе ожидать и от них встречных шагов по решению собственных проблем». Глава государства отметил, что те, кому предоставляется поддержка, должны трудоустроиться и «ответственно выполнять своих обязанностей по отношению к детям и другим членам семьи»

Напомним, в ходе своего послания Федерального послания Путин отметил, что дети из малоимущих семей не должны чувствовать, что они чем-то обделены. Он заявил, что все школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU

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