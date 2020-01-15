2020-01-15T13:09:56+03:00
Общество

Путин: Все школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным питанием

По словам главы государства, дети из бедных семей не должны чувствовать, что они чем-то обделены
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПутинВладимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Все школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал во ходе послания Федеральному собранию.

«Школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием», - сказал российский лидер.

По словам главы государства, дети из бедных семей не должны чувствовать, что они чем-то обделены, поэтому российский лидер поставил цели во всех субъектов Федерации по всей стране обеспечить школьников начальной школы бесплатным питанием.

Напомним, в августе прошлого года бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко на заседании Общественной палаты России сообщил, что в Госдуме готовят законопроект, возвращающий в школы бесплатное питание.

Путин объявил о введении доплаты классным руководителям.Президент России выступает с ежегодным обращением к парламенту

https://www.kp.ru/daily/27078/4149697/

ИСТОЧНИК KP.RU

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