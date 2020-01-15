Путин: Все школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным питанием
Все школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал во ходе послания Федеральному собранию.
«Школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием», - сказал российский лидер.
По словам главы государства, дети из бедных семей не должны чувствовать, что они чем-то обделены, поэтому российский лидер поставил цели во всех субъектов Федерации по всей стране обеспечить школьников начальной школы бесплатным питанием.
Напомним, в августе прошлого года бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко на заседании Общественной палаты России сообщил, что в Госдуме готовят законопроект, возвращающий в школы бесплатное питание.
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https://www.kp.ru/daily/27078/4149697/
ИСТОЧНИК KP.RU