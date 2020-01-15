2020-01-15T15:30:32+03:00
Политика

Посол Евросоюза считает отношения России и Запада хуже, чем во время холодной войны

Маркус Эдерер заявил, что тот период был гораздо стабильнее
Ася КУЗНЕЦОВА
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Маркус Эдерер отметил, что "вопросы войны и мира вернулись"Маркус Эдерер отметил, что "вопросы войны и мира вернулись"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что сейчас отношения между Россией и Западом хуже, чем в период холодной войны.

- Я считаю, что это не новая холодная война, это потенциально гораздо более опасная ситуация, потому что во время холодной войны было значительно больше стабильности и предсказуемости, - цитирует ТАСС слова Эдерера из выступления на сессии Гайдаровского форума.

Посол также отметил, что основным доказательством его позиции можно считать то, что стороны конфликта смогли достичь заключения соглашения о контроле над вооружением. Сейчас эти соглашения перестают действовать.

Маркус Эдерер отметил, что в контексте международной обстановки, можно считать, что "вопросы войны и мира вернулись", напомнив о новом обострении отношений между Ираном и США, случившемся в начале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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