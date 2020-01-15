Посол Евросоюза считает отношения России и Запада хуже, чем во время холодной войны
Посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что сейчас отношения между Россией и Западом хуже, чем в период холодной войны.
- Я считаю, что это не новая холодная война, это потенциально гораздо более опасная ситуация, потому что во время холодной войны было значительно больше стабильности и предсказуемости, - цитирует ТАСС слова Эдерера из выступления на сессии Гайдаровского форума.
Посол также отметил, что основным доказательством его позиции можно считать то, что стороны конфликта смогли достичь заключения соглашения о контроле над вооружением. Сейчас эти соглашения перестают действовать.
Маркус Эдерер отметил, что в контексте международной обстановки, можно считать, что "вопросы войны и мира вернулись", напомнив о новом обострении отношений между Ираном и США, случившемся в начале 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU