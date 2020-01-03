США и Иран подтвердили убийство генерала Сулеймани в результате американского ракетного удара

3 Янв. 2020 2020-01-03T06:12:04+03:00

В Пентагоне заявили, что действовали по приказу Трампа

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Вашингтон подтвердил, что в результате американской ракетной атаки по двум целям, которые связанным с Ираном, в Багдаде был убит иранский генерал Касим Сулеймани. Об этом пишет агенство Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Однако министерство обороны США ожидает проведения анализа ДНК, чтобы подтвердить факт смерти Сулемани. В Пентагоне официально заявили, что ракетный удар по Багдаду был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа.

В то же время иранский государственный телеканал IRINN также сообщил, что глава спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани погиб в результате атаки американских вертолетов.

Напомним, сайт kp.ru писал, что есть сведения о смерти при атаках на аэропорт руководителя управления общественных связей шиитского ополчения Ирака Мухаммед аль-Джабири.

ИСТОЧНИК KP.RU