2020-01-15T17:05:28+03:00
Политика

Песков: Сроки голосования по поправкам в Конституцию будут формализованы указом Путина

Пресс-секретарь лидера РФ отметил, что "в связи с тем, что это является серьезной реформой, президент посчитал необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Песков: Сроки голосования по поправкам в Конституцию будут формализованы указом ПутинаПесков: Сроки голосования по поправкам в Конституцию будут формализованы указом ПутинаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин подпишет отдельный указ в котором будут определены сроки и порядок проведения голосования по поправкам в Конституцию России.

- В связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами, - отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что речь идет именно о голосовании, а не о референдуме.

- Речь идет именно о голосовании, сроки проведения которого и порядок будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом, - отметил Песков, пишет "ТАСС".

При этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что народное голосование по предложенным лидером РФ Владимиром Путиным поправкам в Конституцию может состояться 13 сентября.

- 13 сентября, в единый день голосования. Сейчас мы весной все примем, все парламенты, а народ проголосует 13 сентября, - заявил Жириновский.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что правительство России подало в отставку. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, после слов лидера страны Владимира Путина о необходимости изменить Конституцию страны.

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

ИСТОЧНИК KP.RU

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