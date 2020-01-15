В Подмосковье водитель спас пилота аварийно приземлившегося вертолёта

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:57:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дмитровском районе возле посёлка Новосиньково аварийно приземлился вертолёт Robinson. По предварительной версии, причиной аварии послужила неисправность двигателя, сообщает источник kp.ru.

По предварительной версии, причиной аварии послужила неисправность двигателя.

После посадки вертолёт опрокинулся, а на его борту был только пилот. Его заметил проезжавший мимо местный житель, который посадил пострадавшего в машину и доставил в больницу. Сейчас он госпитализирован с компрессионным переломом позвоночника. На месте аварийной посадки идут работы по эвакуации вертолёта.

После посадки вертолёт опрокинулся, а на его борту был только пилот.

Ранее сайт kp.ru писал об аварийной посадке самолёта "Уральских авиалиний" в Подмосковье. Через пару минут после взлета у самолёта отказали двигатели из-за попадания в них птиц. Экипаж посадил самолёт в поле и никто на борту не пострадал. Позже президент России Владимир Путин наградил медалями Героев России пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

ИСТОЧНИК KP.RU