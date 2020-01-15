2020-01-15T16:57:19+03:00
Происшествия

В Подмосковье водитель спас пилота аварийно приземлившегося вертолёта

Проезжавший мимо мужчина отвёз лётчика в больницу
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Дмитровском районе возле посёлка Новосиньково аварийно приземлился вертолёт Robinson.В Дмитровском районе возле посёлка Новосиньково аварийно приземлился вертолёт Robinson.
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В Дмитровском районе возле посёлка Новосиньково аварийно приземлился вертолёт Robinson. По предварительной версии, причиной аварии послужила неисправность двигателя, сообщает источник kp.ru.

По предварительной версии, причиной аварии послужила неисправность двигателя.

По предварительной версии, причиной аварии послужила неисправность двигателя.

После посадки вертолёт опрокинулся, а на его борту был только пилот. Его заметил проезжавший мимо местный житель, который посадил пострадавшего в машину и доставил в больницу. Сейчас он госпитализирован с компрессионным переломом позвоночника. На месте аварийной посадки идут работы по эвакуации вертолёта.

После посадки вертолёт опрокинулся, а на его борту был только пилот.

После посадки вертолёт опрокинулся, а на его борту был только пилот.

Ранее сайт kp.ru писал об аварийной посадке самолёта "Уральских авиалиний" в Подмосковье. Через пару минут после взлета у самолёта отказали двигатели из-за попадания в них птиц. Экипаж посадил самолёт в поле и никто на борту не пострадал. Позже президент России Владимир Путин наградил медалями Героев России пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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