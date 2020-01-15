2020-01-15T17:05:30+03:00
Политика

Киев намерен присоединиться к системе закупок НАТО

По словам вице-премьера Украины, речь идет об евроатлантической интеграции украинской оборонной промышленности
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Киев намерен присоединиться к системе закупок НАТОКиев намерен присоединиться к системе закупок НАТОФото: REUTERS
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Киев намерен присоединиться к системе закупок Североатлантического альянса. Об этом сообщил вице-премьер Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы убеждены, что участие в этой системе сделает сильнее и Украину, и НАТО», - сказал он.

По словам Кулеба, такое решение вписывается в логику действий украинского кабмина, которое создаст «новые возможности для украинских экспортеров». Он добавил, что речь идет «о евроатлантической интеграции украинской оборонной промышленности».

Напомним. ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о том, что отношения Киева и Североатлантического альянса перешли на новый уровень. Он уверен, что теперь страна может не только получать помощь, но и делиться с НАТО опытом ведения войны. По его словам. Такое «опыт» незалежная получила «трагическим путём - пять лет войны с Россией».

ИСТОЧНИК KP.RU

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