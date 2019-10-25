2019-10-25T22:18:36+03:00
Политика

В Минобороны Украины заявили, что Киев может делиться с НАТО опытом «войны с Россией»

По словам главы военного ведомства незалежной, отношения Киева и альянса уже не сводятся к получению помощи
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Минобороны Украины считают, что Киев может делиться с НАТО опытом «войны с Россией»В Минобороны Украины считают, что Киев может делиться с НАТО опытом «войны с Россией»Фото: REUTERS
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк уверен, что отношения Киева и Североатлантического альянса перешли от получения незалежной помощи до возможности делиться с НАТО опытом ведения войны.

«В НАТО нас видят партнёром. У нас есть поддержка, и если раньше это было получение помощи, то сейчас это обмен опытом. Они понимают, что мы можем дать им, не меньше, чем они нам», - заявил глава украинского Минобороны.

По словам Загороднюка, этот «опыт» Украина получила «трагическим путём - пять лет войны с Россией». Он подчеркнул, что ни одной из стран альянса «такого опыта нет».

Отметим, ранее в интервью КП-Крым политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко заявил, что «Украина готова ради НАТО на все». Так эксперт прокомментировал учения альянса в Черном море близ Крыма.

Напомним, бывший президент Украины Петр Порошенко постоянно запугивал украинцев «полномасштабным российским вторжением». В России подобные утверждения называли голословными и всегда подчеркивали, что наша страна не собирается ни на кого нападать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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