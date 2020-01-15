"Я был в шоке": Топ-менеджер "Нафтогаза" рассказал о переговорах с Путиным

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:19:09+03:00

По словам Юрия Витренко, российский лидер "сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки"

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Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что на переговорах по газу президент РФ Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях.

- Я был, честно говоря, немножко в шоке. <…> Не каждый день приходится спорить с Путиным, - подчеркнул Витренко.

Его немало удивил тот факт, что во время переговоров Путин "сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки".

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ИСТОЧНИК KP.RU