"Я был в шоке": Топ-менеджер "Нафтогаза" рассказал о переговорах с Путиным
По словам Юрия Витренко, российский лидер "сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки"
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Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что на переговорах по газу президент РФ Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях.
- Я был, честно говоря, немножко в шоке. <…> Не каждый день приходится спорить с Путиным, - подчеркнул Витренко.
Его немало удивил тот факт, что во время переговоров Путин "сыпал деталями на тему украинско-российских газовых отношений, знал все суммы и ставки".
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ИСТОЧНИК KP.RU