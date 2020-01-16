Тина Канделаки в эфире Радио "КП": Возглавить министерство спорта должен бизнесмен, который вернет России первые позиции

16 Янв. 2020 2020-01-16T00:06:31+03:00

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Популярная российская телеведущая Тина Канделаки в роли гостьи побывала в эфире радио "КП". В эфире программы "Большой спорт" Николая Валуева она поразмышляла на тему новой кандидатуры на пост министра спорта в России.

Тина Канделаки назвали три кандидатуры на министерсткое кресло. По мнению телеведущей, занять должность могли бы: Сергей Галицкий - президент и владелец футбольного клуба "Краснодар", Александр Дюков - президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года и Михаил Прохоров - предприниматель и политик.

- Это бизнесмены, топ-менеджеры, которые доказали, что они очень хорошо понимают спорт. Это люди, которые любят спорт и вкладывающие в него деньги. Они в целом понимают, что нужно российскому спорту, чтобы исправить сложившуюся в мире ситуацию. Первая задача нового министра - возвращение российскому спорту позиций, которые он объективно заслуживает. Чтобы у нас каждую Олимпиаду не возникали одни и те же проблемы, - считает Канделаки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил президенту страны Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку. Госдума рассмотрит на пленарном заседании в четверг, 16 января, кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU