2020-01-16T05:33:14+03:00
Политика

В Палестине рассказали, о чем будут говорить Аббас и Путин на встрече в Вифлееме

Российский лидер планирует с рабочим визитом посетить Ближний Восток 23 января
Мария ИГНАТЬЕВА
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Президент Государства Палестина Махмуд Аббас и президент РФ Владимир Путин. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент Государства Палестина Махмуд Аббас и президент РФ Владимир Путин. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики рассказал о темах разговора, которые будут затронуты между президентом России и главы ближневосточного государства Махмуда Аббаса. Встреча двух лидеров запланирована на 23 января.

Как пишет РИА Новости, глава внешнеполитического палестинского ведомства заявил, что президенты обсудят двусторонние отношения, перспективы решения палестино-израильского конфликта, а также ситуация вокруг Сирии и Ливии.

Планируется, что после визита Путина в Вифлеем Палестина намерена пригласить делегацию из России, которую, как ожидает ближневосточное государство, возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал, что чрезвычайный и полномочный посол Государства Палестина в России Нофаль Абдель Хафиз отметил, что палестино-израильский вопрос является самым сложным на Ближнем Востоке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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