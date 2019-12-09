Посол Палестины в России назвал условия мира на Ближнем Востоке

СЕГОДНЯ 12:30 2019-12-09T12:30:42+03:00

Нофаль Абдель Хафиз отметил, что роль России в решении палестино-израильского вопроса очень важна

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Чрезвычайный и полномочный посол Государства Палестина в России Нофаль Абдель Хафиз отметил, что палестино-израильский вопрос является самым сложным на Ближнем Востоке. Сейчас внимание смещено в сторону Сирии, но, по мнению дипломата, конфликт в этой стране является следствием.

— Став президентом США, Дональд Трамп заявил о явной поддержке Израиля, затем последовали его конкретные действия, которые стали неожиданны и даже шоком для мирового сообщества, - отмечает Нофаль Абдель Хафиз.

Он также подчеркнул, что Палестина не теряет надежду договориться с Израилем, есть политики, которые «поддерживают мирные инициативы и мирное сосуществование».

- Знаю, что здравомыслящие израильтяне думают о необходимости найти партнера в Палестине для подписания мирного договора. И такой мирный договор — залог безопасности Израиля, - объясняет «Ридусу» дипломат.

Эксперт отметил, что роль России в урегулировании конфликта растет день ото дня.

- Мы видим из истории, что Россия никогда не воевала с арабским миром, не преследовала корыстных и захватнических интересов в отношении данных стран. Поэтому мы верим в миротворческую роль страны и надеемся, что у России будет получаться справедливо решать палестинский вопрос, - заключил Нофаль Абдель Хафиз.

ИСТОЧНИК KP.RU