Комитет Госдумы одобрил проект о проверке росгвардейцев на полиграфе
Комитет Государственной думы по безопасности поддержал законопроект, который предусматривает введение обязательных проверок на полиграфе для всех сотрудников Росгвардии. Решение было принято на заседании в четверг, 16 января.
По задумке авторов документа, детектор лжи будет применяться при приеме на службу в ведомство и назначении на руководящие должности. Отказ от проверки и предоставлении информации для обеспечения собственной безопасности планируется расценивать как основание для увольнения и отклонения заявки соискателя.
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ИСТОЧНИК KP.RU