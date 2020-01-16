2020-01-16T11:39:34+03:00
Общество

Комитет Госдумы одобрил проект о проверке росгвардейцев на полиграфе

Через детектор лжи будут проходить при приеме на службу и назначении на руководящие должности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Комитет Государственной думы по безопасности поддержал законопроект, который предусматривает введение обязательных проверок на полиграфе для всех сотрудников Росгвардии. Решение было принято на заседании в четверг, 16 января.

По задумке авторов документа, детектор лжи будет применяться при приеме на службу в ведомство и назначении на руководящие должности. Отказ от проверки и предоставлении информации для обеспечения собственной безопасности планируется расценивать как основание для увольнения и отклонения заявки соискателя.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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