2020-01-16T12:28:36+03:00
Экономика

В Национальной мясной ассоциации рассказали о ценах на мясо в 2020 году

Оно будет дешеветь
Елена АКИМОВА
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В 2020 году в России подешевеет мясо. Особенно упадет в цене свининаВ 2020 году в России подешевеет мясо. Особенно упадет в цене свининаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Национальной мясной ассоциации сделали прогноз по ценам на 2020 год. Скорее всего, цены на мясо начнут снижаться, особенно это будет заметно на примере свинины.

- Уровень потребления мяса в стране по мировым меркам достаточно высок — 76 кг на человека в год, что сравнимо с показателем в развитых странах — 82 кг. Сейчас достигнут некий предел потребления и цены начинают снижаться. В опте свинина стоит на 25 процентов ниже, чем осенью 2014 года. Скорее всего, в этом году средние цены на данное мясо будут на 5-7 процентов ниже, чем в 2019-м. Эти показатели не дают дорожать говядине, - комментирует NEWS.ru руководитель ассоциации Сергей Юшин.

По данным Росстата, стоимость парной, охлаждённой и мороженой свинины, кроме рагу и супового набора, упала в последнем отчётном периоде ведомства в ноябре 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 2,2%, до 267,6 рубля за 1 кг.

Бескостная (включая полуфабрикаты крупно- и мелкокусковые, не подвергшиеся обработке: эскалоп, отбивные, вырезка, поджарка, шницель и т.п.) за этот отрезок времени подешевела на 2,3% до 358,36 рубля за 1 кг в ноябре 2019 года.

Ценник на птицу тоже идет вниз – минус 2,5% (143,44 руб/кг). Единственный товар, который вырос в цене – это окорочка: плюс 2,3% (170,61 руб/кг).

ИСТОЧНИК KP.RU

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