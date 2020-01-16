2020-01-16T12:49:38+03:00
Политика

«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов

Станции блокировки сигнала смогут предотвратить случаи несанкционированного слежения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.

По задумке разработчиков, радиоэлектронная аппаратура будет блокировать сигналы, которые шпионы передают ретрансляторам. Для удобства предлагается размещать станции на различных объектах в удалении друг от друга.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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