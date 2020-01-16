2020-01-16T14:35:47+03:00
Политика

Мишустин поблагодарил президента за предложение занять пост премьера

В Госдуме проходит рассмотрение кандидатуры главы ФНС на пост главы правительства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Михаил МишустинМихаил МишустинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин поблагодарил президента России Владимира Путина за предложение занять пост премьер-министра.

В четверг, 16 января, в Государственной думе проходит рассмотрение кандидатуры экономиста на должность, которую занимает Дмитрий Медведев. Сайт kp.ru писал, что он, в свою очередь, станет заместителем председателя Совета Безопасности.

Выступая перед депутатами, Мишустин заявил, что правительству предстоит огромная работа. В числе ключевых задач - развитие оборонного комплекса, цифровой экономики и улучшение предпринимательского климата в стране. Также экономист призвал немедленно приступить к реализации пунктов послания Путина Федеральному собранию.

По его словам, впредь федеральные министры будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Отставка правительства Медведева»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер легендарный контрразведчик Иван Устинов
Мишустин выступил против списания кредитных долгов россиян
Мишустин: "Правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос"
Володин рассказал о замечаниях депутатов, высказанных на встрече с Мишустиным
Мишустин поблагодарил президента за предложение занять пост премьера
"Внешние шоки": Экономист рассказал, что может изменить курс до 200 рублей за доллар
В Ленинградской области доходы населения растут в два раза быстрее, чем в среднем по России
Лавров ответил на вопрос о своем будущем после отставки правительства
Поручение Путина о доступе к важным сайтам коснется мобильного интернета
Росгидромет признался, что делает прогнозы на устаревшем суперкомпьютере
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию проведут до 1 мая 2020 года
Мишустин может озвучить изменения в составе правительства на заседании Думы
NASA назвало 2019 год вторым самым теплым за всю историю наблюдений
«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов
Сайт "Миротворец" внёс Мишустина в свою базу
В Национальной мясной ассоциации рассказали о ценах на мясо в 2020 году
Мишустин: на реализацию послания Путина нужно около 450 млрд рублей
В новом году более 80 процентов россиян хотят отказаться от льготных лекарств в пользу денег
В Москве обокрали квартиру командира космического корабля на 1 млн рублей
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики гриппа и ОРВИ
Мишустин: самая главная задача нового правительства России - снять ограничения и барьеры для бизнеса
Российские ученые проследят за мыслями монахов во время тантрической медитации
КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру Мишустина
Мишустин выступил против снижения НДФЛ
Комитет Госдумы одобрил проект о проверке росгвардейцев на полиграфе
Роскачество заявило о наличии в марках черного перца плесени и кишечной палочки
Мишустин намерен в первую очередь заняться реформой управления и внедрять современные технологии
Названы витамины, которые россияне покупают чаще всего в зимнее время
Метеорологи прогнозируют в 2020 году экстремальные погодные явления