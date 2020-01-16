Мишустин поблагодарил президента за предложение занять пост премьера

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:35:47+03:00

В Госдуме проходит рассмотрение кандидатуры главы ФНС на пост главы правительства

Изменить размер текста: A A

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин поблагодарил президента России Владимира Путина за предложение занять пост премьер-министра.

В четверг, 16 января, в Государственной думе проходит рассмотрение кандидатуры экономиста на должность, которую занимает Дмитрий Медведев. Сайт kp.ru писал, что он, в свою очередь, станет заместителем председателя Совета Безопасности.

Выступая перед депутатами, Мишустин заявил, что правительству предстоит огромная работа. В числе ключевых задач - развитие оборонного комплекса, цифровой экономики и улучшение предпринимательского климата в стране. Также экономист призвал немедленно приступить к реализации пунктов послания Путина Федеральному собранию.

По его словам, впредь федеральные министры будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU