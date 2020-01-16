Мишустин поблагодарил президента за предложение занять пост премьера
Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин поблагодарил президента России Владимира Путина за предложение занять пост премьер-министра.
В четверг, 16 января, в Государственной думе проходит рассмотрение кандидатуры экономиста на должность, которую занимает Дмитрий Медведев. Сайт kp.ru писал, что он, в свою очередь, станет заместителем председателя Совета Безопасности.
Выступая перед депутатами, Мишустин заявил, что правительству предстоит огромная работа. В числе ключевых задач - развитие оборонного комплекса, цифровой экономики и улучшение предпринимательского климата в стране. Также экономист призвал немедленно приступить к реализации пунктов послания Путина Федеральному собранию.
По его словам, впредь федеральные министры будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития.
Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?
ИСТОЧНИК KP.RU
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