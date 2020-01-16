Мишустин высказался против отмены изменений пенсионной системы

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:55:03+03:00

Новый премьер не будет трогать реформу, а разберется с возрастом дожития

Изменить размер текста: A A

Кандидат на пост премьер-министра России, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы. Об этом секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил в четверг, 16 января, по итогам встречи экономиста с депутатами фракции.

"Готов ли Мишустин отменять пенсионную реформу? Ответ незатейлив: ничего трогать не буду. А буду разбираться с возрастом дожития", - написал политик у себя в социальных сетях.

Он добавил, что национализацию добывающей промышленности и ряда других отраслей экономики Мишустин тоже не поддерживает.

«...И персональная ответственность каждого члена правительства» Выступление Михаила Мишустина в Госдуме (полная версия) 00:00 00:00

Напомним, что Госдума большинством голосов поддержала идею назначения главы ФНС премьер-министром страны. Кандидатуру экономиста выдвинул лично президент РФ Владимир Путин.

Мишустин возглавит новое правительство. Сайт kp.ru писал, что старое добровольно ушло в отставку в полном составе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU