2020-01-16T15:55:03+03:00
Политика

Мишустин высказался против отмены изменений пенсионной системы

Новый премьер не будет трогать реформу, а разберется с возрастом дожития
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Михаил Мишустин станет новым премьер-министромМихаил Мишустин станет новым премьер-министромФото: REUTERS
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Кандидат на пост премьер-министра России, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы. Об этом секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил в четверг, 16 января, по итогам встречи экономиста с депутатами фракции.

"Готов ли Мишустин отменять пенсионную реформу? Ответ незатейлив: ничего трогать не буду. А буду разбираться с возрастом дожития", - написал политик у себя в социальных сетях.

Он добавил, что национализацию добывающей промышленности и ряда других отраслей экономики Мишустин тоже не поддерживает.

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Напомним, что Госдума большинством голосов поддержала идею назначения главы ФНС премьер-министром страны. Кандидатуру экономиста выдвинул лично президент РФ Владимир Путин.

Мишустин возглавит новое правительство. Сайт kp.ru писал, что старое добровольно ушло в отставку в полном составе.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU

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