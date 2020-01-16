Мишустин высказался против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра России, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы. Об этом секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил в четверг, 16 января, по итогам встречи экономиста с депутатами фракции.
"Готов ли Мишустин отменять пенсионную реформу? Ответ незатейлив: ничего трогать не буду. А буду разбираться с возрастом дожития", - написал политик у себя в социальных сетях.
Он добавил, что национализацию добывающей промышленности и ряда других отраслей экономики Мишустин тоже не поддерживает.
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Напомним, что Госдума большинством голосов поддержала идею назначения главы ФНС премьер-министром страны. Кандидатуру экономиста выдвинул лично президент РФ Владимир Путин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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