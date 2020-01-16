2020-01-16T16:10:26+03:00
Политика

Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьера России

Руководитель ФНС сменит Дмитрия Медведева на посту главы правительства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Новым премьер-министром России станет Михаил МишустинНовым премьер-министром России станет Михаил МишустинФото: REUTERS
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Государственная дума одобрила назначение главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Решение было принято в ходе совещания депутатов в четверг, 16 января. За кандидатуру проголосовали 383 депутата. Против никто не высказался, 41 воздержался. Заметим, подобный результат является рекордом. Впервые с 1996 года ни один депутат Госдумы не проголосовал против предложенного премьера.

Напомним, что накануне было объявлено об уходе правительства в отставку в полном составе. В ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию, возложить на парламент ответственность за утверждение премьера в должности, а также выдвинул кандидатуру Мишустина на пост главы кабинета министров.

Депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Результаты голосования в Госдуме. Фото: REUTERS

Результаты голосования в Госдуме.Фото: REUTERS

Мишустин представит новый состав кабмина в ближайшие дни. Как стало известно, новый премьер-министр выступит в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2019 год. Мероприятие намечено на середину апреля.

На следующее утро руководитель ФНС встретился со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, а также представителями всех четырех фракций.

Члены Госдумы изначально заявляли о намерении поддержать решение главы государства по назначению. Дмитрий Медведев оставит пост председателя правительства. Взамен ему будет предложено занять новую должность заместителя председателя Совбеза.

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.Прямая видеотрансляция

О том, кто такой Михаил Мишустин, читайте на сайте kp.ru.

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

РЕПОРТАЖ ИЗ ГОСДУМЫ

На месте находится наш корреспондент Елена Кривякина

С самого утра четверга в Госдуме все стояли на ушах. Депутаты нескончаемым потоком неслись на работу. Каждая из думских фракций ждала встречи с кандидатом на должность премьер-министра Михаилом Мишустиным. Уже в начале девятого утра Мишустин был в кабинете спикера Госдумы Вячеслава Володина. Говорили с глаза на глаз. После этого они направились на встречу с фракцией «Единой России». Журналистов к Мишустину не подпускали - водили обходными путями. Стоило Мишустину появиться в думском коридоре, проход перекрывался. Володин хитро улыбался журналистам. Мишустин был собран и сдержан, лишь поприветствовал журналистов кивком головы. ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

«...И персональная ответственность каждого члена правительства» Выступление Михаила Мишустина в Госдуме (полная версия)

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Кто такой Михаил Мишустин?

Михаил Мишустин родился в Москве в 1966 году. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования». Доктор экономических наук. В политику прищел в 90-х (подробности)

Красть стало сложнее, а платить - проще: Пять налоговых реформ, которые провел Мишустин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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