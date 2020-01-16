2020-01-16T16:10:41+03:00
Общество

В феврале в Россию придет похолодание

Синоптики не исключают, что вместе с морозами придут снегопады
Елена АКИМОВА
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В феврале синоптики обещают морозы, но не сильныеВ феврале синоптики обещают морозы, но не сильныеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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И.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет последний зимний месяц. В феврале придут морозы, средняя температура ожидается холоднее чем в декабре или январе.

Столбики термометра гораздо чаще будут опускаться ниже ноля. Но пока никаких конкретных прогнозов или цифр синоптик озвучивать не стал.

- Прогнозы пока предварительные, но есть основания полагать, что февраль может быть холоднее, даже заметно холоднее января. Это не значит, что он будет супер холодным, я говорю в сравнении с январем, - цитирует слова Вильфанда "Известия".

Помимо морозов не исключены метели и снегопады.

Что касается крещенских морозов, то ждать из не стоит. В этому году холода обойдут Россию стороной. К концу недели в Москве растает оставшийся снег, а 19 января днем ожидается плюсовая температура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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