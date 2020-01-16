Россиянам посоветовали не ждать Крещенских морозов

16 Янв. 2020 2020-01-16T08:32:49+03:00

В центральной части страны температура воздуха опустится всего на несколько градусов ниже ноля

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На предстоящих выходных верующие отмечают большой праздник – Крещение. По традиции в это время года на улице стоят сильные морозы, но зима 2020-го года стала исключением. Ждать больших отрицательных температур не стоит, советуют синоптики.

В европейской части России 19 января будет небольшой мороз, но температура совсем несущественно отклонится от нулевой отметки, комментирует РИА Новости и. о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Москве и Московской области на выходных немного похолодает.

- На улице будет морозно, но показатель не опустится ниже пяти градусов. В крещенскую ночь ожидается от – 3… до – 5 градусов. Днем тоже сохранятся отрицательные температуры. Ночь должны быть лунная и звездная, - отметил Вильфанд.

Крещенских морозов не ожидается на всей территории России. А следующая рабочая неделя принесет с собой антициклон, который обеспечит малооблачную погоду, сообщает Пятый канал.

Что касается предстоящей весны, то на европейской территории страны она начнется в конце марта, а на азиатской - с середины апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU