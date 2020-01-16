2020-01-16T20:59:17+03:00
Политика

Посольство России назвало кощунственной резолюцию Латвии о Второй мировой войне

Ранее Сейм выступил с критикой нашей страны за заявления об истории
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Посольство России назвало кощунственной резолюцию Латвии о Второй мировой войнеПосольство России назвало кощунственной резолюцию Латвии о Второй мировой войнеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В российском посольстве в Латвии назвали «кощунственной и извращенной» резолюцию латвийского парламента с критикой в адрес России относительно взглядов на историю Второй мировой войны.

Ранее сейм Латвии принял документ, который «отвергает и осуждает попытки России переписать и обелить историю начала Второй мировой войны», а также «преступную внешнюю политику Сталина» и пакт Молотова-Риббентропа.

«Не иначе как кощунственным и извращенным не назовешь сегодняшний "продукт" латвийского парламента, искажающий события 80-летней давности, приведшие к развязыванию самой кровопролитной и разрушительной катастрофы всемирной истории», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном в Facebook посольства России.

В российском диппредставительстве назвали «коричневой чумой», что такой документ появился во время подготовки к празднованию 75-летней годовщины освобождения Европы.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о необходимости сохранить правду о Второй Мировой войне. Он заявил, что в нашей стране будет создан крупнейший документальный архив об этом периоде истории и материалы будут доступны всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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