Посольство России назвало кощунственной резолюцию Латвии о Второй мировой войне
В российском посольстве в Латвии назвали «кощунственной и извращенной» резолюцию латвийского парламента с критикой в адрес России относительно взглядов на историю Второй мировой войны.
Ранее сейм Латвии принял документ, который «отвергает и осуждает попытки России переписать и обелить историю начала Второй мировой войны», а также «преступную внешнюю политику Сталина» и пакт Молотова-Риббентропа.
«Не иначе как кощунственным и извращенным не назовешь сегодняшний "продукт" латвийского парламента, искажающий события 80-летней давности, приведшие к развязыванию самой кровопролитной и разрушительной катастрофы всемирной истории», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном в Facebook посольства России.
В российском диппредставительстве назвали «коричневой чумой», что такой документ появился во время подготовки к празднованию 75-летней годовщины освобождения Европы.
Напомним, в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о необходимости сохранить правду о Второй Мировой войне. Он заявил, что в нашей стране будет создан крупнейший документальный архив об этом периоде истории и материалы будут доступны всему миру.
ИСТОЧНИК KP.RU