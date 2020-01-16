Пять стран требуют от Ирана выплаты компенсаций родственникам погибших при крушении украинского Boeing
В Лондоне состоялась встреча министров иностранных дел пяти стран, чьи граждане погибли в результате авиакатастрофы с украинским Boeing 737 под Тегераном.
В тексте совместного заявления главы МИД Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана выразили надежду на тесное сотрудничество иранского правительства со следствием, а также на выплату Тегераном компенсации родственникам погибших.
«Иран должен провести тщательное, независимое и прозрачное международное расследование и сделать его открытым для стран (…) Тегеран должен выплатить компенсации родственникам погибшим», - говорится в заявлении министров.
В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зариф уже сообщил, что Тегеран готов передать Киеву тела погибших при авиакатастрофе, и примет помощь Украины в расшифровке «черных ящиков».
Напомним, 8 января украинский лайнер был по ошибки сбит иранским ПВО. Правительство Исламской республики взяло на себя ответственность за катастрофу и пообещало выплатить компенсацию семьям погибших и авиакомпании.
NYT опубликовала видео предполагаемого попадания ракет в украинский Boeing.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Крушение украинского пассажирского самолета в Тегеране»