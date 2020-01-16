2020-01-16T22:11:23+03:00
Политика

Киев назвал условия проведения выборов в Донбассе

Украина заявляет о необходимости возвращения беженцев в свои родные города и села
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Киев назвал условия проведения выборов в ДонбассеКиев назвал условия проведения выборов в ДонбассеФото: REUTERS
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Выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса могут быть проведены только после возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев в регион. Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Дарка Олифер.

«Международный опыт проведения выборов на постконфликтных территориях свидетельствует, что преждевременное проведение выборов и/или ненадлежащая подготовка к ним не только не способствует примирению и реинтеграции, но и может спровоцировать возобновление боевых действий», - написала она.

В сообщении отмечается, что выборы можно проводить только, когда границы государства «находятся под его полным контролем» или контролем международных наблюдателей.

В своем заявлении Олифер сообщила, что Киев также предложил разведение сил и средств на трёх дополнительных участках, которые были определены Генеральным штабом Вооружённых сил Украины.

Напомним, накануне, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский рассказал канцлеру Германии Ангеле Меркель о подготовке нового списка для обмена задержанными в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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