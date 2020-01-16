«Подобного прогноза быть не могло»: Экономист опроверг слова о курсе 200 рублей за доллар

16 Янв. 2020 2020-01-16T22:35:28+03:00

«Подобного прогноза быть не могло»: Экономист опроверг слова о курсе по 200 рублей за доллар Фото: Евгения ГУСЕВА

Ведев сообщил, что публикации ряда СМИ о его прогнозе не соответствуют действительности

Изменить размер текста: A A

Прогноза о скачке курса доллара до 200 рублей не было и быть не могло. Такое сообщение Алексея Ведева, директора Центра структурных исследований РАНХиГС, поступило в редакцию kp.ru.

«Публикации ряда СМИ со ссылкой на меня о том, что курс рубля может составить 200 рублей за доллар, не соответствуют действительности. Я возмущен. Подобного прогноза в выступлении не было и быть не могло», - говорится в сообщении эксперта.

Ведев подчеркнул, что его фраза о возможном колебании курса рубля была «абсолютно риторическим примером».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в СМИ появились сообщения со ссылкой на Алексея Ведева о возможном резком падении курса российской валюты до 200 рублей за доллар. Ранее Руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук назвал маловероятным такой скачок курса.

ИСТОЧНИК KP.RU