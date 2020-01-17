2020-01-17T10:03:17+03:00
Общество

Центробанк отозвал лицензию у московского «ПФС-банка»

По заявлению представителей организации банк допускал проведение сомнительных операций
Юлия САЛЬНИКОВА
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Еще один банк лишили лицензии из-за многочисленных нарушенийЕще один банк лишили лицензии из-за многочисленных нарушенийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 17 января в России прекращает свою деятельность Промышленно-финансовое сотрудничество (ПАО КБ «ПФС-банк»). Такое решение приняли в Центробанке. Об отзыве лицензии банка сказано на официальном сайте организации.

- ПФС-банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,- объяснили причины отзыва лицензии в ЦБ.

Кроме того "ПФС-банк" не выполнял еще ряд обязанностей. Например, не фиксировал операции, которые подлежат обязательному контролю, и соответственно, сотрудники кредитной организации не предоставляли сведения о таких операциях в контролирующий орган.

В организации нарушали законодательство ЦБ, допуская проведение "сомнительных операций". Клиентам банка по всем вопросам, связанными с получением своих средств, можно обратиться за консультацией в Центробанк.

Ранее в ЦБ приняли решение об отзыве лицензии у московского "Нэклис-Банка" и банка "Аспект".

ИСТОЧНИК KP.RU

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