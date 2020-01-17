2020-01-17T10:40:04+03:00
Политика

Зеленского попросили разблокировать ВК, Яндекс и другие российские сайты

Автор петиции указывает на то, что информативно-развлекательные интернет-ресурсы не наносят вреда украинцам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинцы просят вернуть им доступ к "Вконтакте"Украинцы просят вернуть им доступ к "Вконтакте"Фото: Анастасия Осипова
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Президента Украины Владимира Зеленского попросили разблокировать российские интернет-ресурсы, включая социальную сеть "Вконтакте", почтовый сервис "Майл.ру" и Яндекс.

Автор петиции по имени Дмитрий Каминский указал на то, что эти и многие другие сайты носят исключительно информативно-развлекательный характер и не носят никакого вреда государству. Их блокировка "нецелесообразна".

"Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д., поскольку многие из этих ресурсов очень нужны украинцам", - говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте главы государства.

Прошение появилось на портале 16 января. К настоящему моменту его поддержали 79 человек из 25000 необходимых для рассмотрения вопроса на высшем уровне. На сбор подписей остался 91 день.

Стоит отметить, что это уже не первая подобная петиция. Сайт kp.ru писал, что в июне прошлого года Зеленского уже просили вернуть украинцам доступ к "Одноклассникам" и ВК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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