Зеленского попросили разблокировать ВК, Яндекс и другие российские сайты

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:40:04+03:00

Автор петиции указывает на то, что информативно-развлекательные интернет-ресурсы не наносят вреда украинцам

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Президента Украины Владимира Зеленского попросили разблокировать российские интернет-ресурсы, включая социальную сеть "Вконтакте", почтовый сервис "Майл.ру" и Яндекс.

Автор петиции по имени Дмитрий Каминский указал на то, что эти и многие другие сайты носят исключительно информативно-развлекательный характер и не носят никакого вреда государству. Их блокировка "нецелесообразна".

"Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д., поскольку многие из этих ресурсов очень нужны украинцам", - говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте главы государства.

Прошение появилось на портале 16 января. К настоящему моменту его поддержали 79 человек из 25000 необходимых для рассмотрения вопроса на высшем уровне. На сбор подписей остался 91 день.

Стоит отметить, что это уже не первая подобная петиция. Сайт kp.ru писал, что в июне прошлого года Зеленского уже просили вернуть украинцам доступ к "Одноклассникам" и ВК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU