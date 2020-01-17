2020-01-17T11:17:41+03:00
Общество

Mail.ru входит в тройку самых доходных европейских компаний, занятых созданием мобильных приложений

Это единенная российская компания в топ 10 рейтинга
Юлия САЛЬНИКОВА
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Первые места в списке заняли компании, производящие игры для смартфоновПервые места в списке заняли компании, производящие игры для смартфоновФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Специалисты компании App Annie составили ежегодный рейтинг издателей мобильных приложений. Места в списке определялись в соответствии с уровнем полученного организациями дохода.

Единственной компанией из России в первой десятке оказался холдинг Mail.ru Group. Больше того, российская фирма обошла многих конкурентов попала в тройку самых доходных – компания на третьем месте. Определяли доход по числу загрузок приложений и внутренних покупок через платформы App Store и Google Play.

- Существенное влияние на позиции компании в рейтинге оказали игры, - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Первое место в списке досталось финской компании Supercell, создавшей мобильную игру Clash of Clans. Ворое место занимает также создатель игр для телефона - компания из Ирландии Gardenscapes.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Mail.ru входит в тройку самых доходных европейских компаний, занятых созданием мобильных приложений
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