Mail.ru входит в тройку самых доходных европейских компаний, занятых созданием мобильных приложений
Специалисты компании App Annie составили ежегодный рейтинг издателей мобильных приложений. Места в списке определялись в соответствии с уровнем полученного организациями дохода.
Единственной компанией из России в первой десятке оказался холдинг Mail.ru Group. Больше того, российская фирма обошла многих конкурентов попала в тройку самых доходных – компания на третьем месте. Определяли доход по числу загрузок приложений и внутренних покупок через платформы App Store и Google Play.
- Существенное влияние на позиции компании в рейтинге оказали игры, - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Первое место в списке досталось финской компании Supercell, создавшей мобильную игру Clash of Clans. Ворое место занимает также создатель игр для телефона - компания из Ирландии Gardenscapes.
ИСТОЧНИК KP.RU