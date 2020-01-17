Братские народы: Захарова подметила сходство между политическими процессами в России и Украине

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:25:46+03:00

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Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новость о том, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук ушел в отставку. Она отреагировала на это событие, вспомнив о близости народов России и Украины.

- Вот теперь я понимаю, что означает выражение «братский народ», вместе во всем, - написала Мария Захарова в своем официальном аккаунте в соцсети Facebook.

Ранее Алексей Гончарук объявил о своем уходе с поста премьер-министра Украины. Многие связывают это решение с публикацией аудиозаписи, где Гончарук нелицеприятно отзывается о президенте и его осведомленности о политической обстановке в Украине. Сам премьер-министр прокомментировал ситуацию:

- Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент.

Сайт kp.ru напоминает, что 16 января после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755210" frameborder="0"></iframe> Ответ Алексея Гончарука на появление скандальных видеозаписей.

ИСТОЧНИК KP.RU