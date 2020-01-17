2020-01-17T10:51:51+03:00
Политика

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку

Она написал заявление и передал его президенту
Юлия САЛЬНИКОВА
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Алексей Гончарук возглавил кабин в августе 2019 годаАлексей Гончарук возглавил кабин в августе 2019 годаФото: REUTERS
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Самый молодой премьер-министр в истории Украины отказался от своей должности и написал заявление. Об этом он сообщил 17 января. Алексей Гончарук возглавил кабмин в 2019 году. Ранее в Сеть попала аудиозапись, на которой украинский премьер критикует Владимира Зеленского за "примитивное понимание экономики" и предлагает свои варианты, как объяснить главе государства, каким образом нужно укреплять гривну. Ролик появился на youtube-канале "Как обмануть президента" 16 января. Двумя днями позже Гончарук написал заявление:

- Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент, - объяснил свое решение премьер в фейсбук.

Зеленского Гончарук назвал человеком, которому "украинцы высказали беспрецедентное доверие". И президент, по мнению премьера, имеет полное право выбирать членов своей команды, с которыми он будет менять страну.

Алексей Гончарук запомнился еще несколькими скандальными историями. Например, его заметили на концерте неонацистов и уличили в фальсификации докторской степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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