Зеленский потребовал за две недели установить, кто вел прослушку премьер-министра

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:16:01+03:00

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Владимир Зеленский поручил выяснить, кто вел прослушку премьер-министра Алексея Гончарука. На это украинский президент дал правоохранительным органам две недели. Поводом стала аудиозапись, выложенная в Интернет несколько дней назад. На ней человек с голосом, похожим на голос премьер-министра, критикует главу государства, в частности, упрекает Зеленского в непонимании принципов экономики.

После этой истории Гончарук написал заявление об отставке, как он сам объяснил – для того, чтобы «подтвердить свое доверие» президенту. Многие депутаты и политики в Украине посчитали такой поступок фарсом. Ведь по закону заявление об отставке премьер должен направлять не президенту, а в Верховную раду. Поэтому предположили, что Гончарук все же хочет сохранить за собой место премьера.

- Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию: кто вел записи. Найти, кто это сделал, и с этим разобраться,- приводит заявление Зеленского его пресс-служба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755210" frameborder="0"></iframe> Ответ Алексея Гончарука на появление скандальных видеозаписей.

ИСТОЧНИК KP.RU