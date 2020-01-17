2020-01-17T15:16:01+03:00
Политика

Зеленский потребовал за две недели установить, кто вел прослушку премьер-министра

Несколько дней назад в Сети появилась аудиозапись, на которой Алексей Гончарук критикует президента
Юлия САЛЬНИКОВА
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Заявление об отставке Гончарук подал не в Раду, как положено, а президентуЗаявление об отставке Гончарук подал не в Раду, как положено, а президентуФото: REUTERS
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Владимир Зеленский поручил выяснить, кто вел прослушку премьер-министра Алексея Гончарука. На это украинский президент дал правоохранительным органам две недели. Поводом стала аудиозапись, выложенная в Интернет несколько дней назад. На ней человек с голосом, похожим на голос премьер-министра, критикует главу государства, в частности, упрекает Зеленского в непонимании принципов экономики.

После этой истории Гончарук написал заявление об отставке, как он сам объяснил – для того, чтобы «подтвердить свое доверие» президенту. Многие депутаты и политики в Украине посчитали такой поступок фарсом. Ведь по закону заявление об отставке премьер должен направлять не президенту, а в Верховную раду. Поэтому предположили, что Гончарук все же хочет сохранить за собой место премьера.

- Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию: кто вел записи. Найти, кто это сделал, и с этим разобраться,- приводит заявление Зеленского его пресс-служба.

Ответ Алексея Гончарука на появление скандальных видеозаписей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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