Зеленский потребовал за две недели установить, кто вел прослушку премьер-министра
Владимир Зеленский поручил выяснить, кто вел прослушку премьер-министра Алексея Гончарука. На это украинский президент дал правоохранительным органам две недели. Поводом стала аудиозапись, выложенная в Интернет несколько дней назад. На ней человек с голосом, похожим на голос премьер-министра, критикует главу государства, в частности, упрекает Зеленского в непонимании принципов экономики.
После этой истории Гончарук написал заявление об отставке, как он сам объяснил – для того, чтобы «подтвердить свое доверие» президенту. Многие депутаты и политики в Украине посчитали такой поступок фарсом. Ведь по закону заявление об отставке премьер должен направлять не президенту, а в Верховную раду. Поэтому предположили, что Гончарук все же хочет сохранить за собой место премьера.
- Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию: кто вел записи. Найти, кто это сделал, и с этим разобраться,- приводит заявление Зеленского его пресс-служба.
Ответ Алексея Гончарука на появление скандальных видеозаписей.
ИСТОЧНИК KP.RU