Украинского премьера погубил длинный язык

Даже для Украинской политической системы не славящейся стабильностью, это рекорд.

Накануне скандальной отставки, в Сеть слили прослушку совещания премьер-министра и представителей «экономического блока» украинского правительства – министра финансов, руководителей Нац.банка и заместителя главы Офиса президента Украины (это аналог Администрации Президента в России – прим.корр.). Говорили на этом совещании о курсе гривны.

Например, бывший премьер просит собеседников объяснить президенту зачем нужно укрепление курса гривны и походя замечает, что у Зеленского «примитивное понимание экономических процессов». Не жалеет и себя самого, мол, он «полный профан в экономике».

Отчасти это верно – Алексей Гончарук юрист по образованию, правда, закончил Киево-Могилянскую бизнес-школу, где, скорее всего макроэкономику ученикам не преподавали за ненадобностью. Идеи премьера, с которыми он пришел во власть, не отличались новизной и были скорее политическими, чем экономическими. Все та же «интеграция Украины в европейское экономическое пространство к 2023 году», хотя со времен последнего Майдана, посвященного именно этой цели, уже можно было понять бессмысленность и вредность затеи. В Европе экономику Украины не ждут. Поставки украинской продукции жестко квотированы, и эту квоту Украина выбирает уже в первые месяцы каждого нового года. Европе выгодно совсем другое: чем хуже будет в стране, выбравшей «европейский шлях», тем больше приедет заробитчан, а значит, им можно будет меньше платить.

Удивительно, что закрытые совещания такого уровня на Украине можно без проблем записывать. Хотя, как заметили эксперты, судя по качеству звука, запись вел на мобильный телефон кто-то из участников «тайного совещания», а значит, скандал еще не закончился. Сейчас на Украине будут искать «крысу» в экономическом блоке правительства, а значит, с самой экономикой все останется по-прежнему. Стоит напомнить, что Украина – единственная республика бывшего СССР, которая не смогла даже приблизиться к уровню «советского» ВВП. Все остальные страны, возникшие на постсоветском пространстве, как-то справились. Наверно, меньше занимались грязной политикой.