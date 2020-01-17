Депутата Рады, который на заседании переписывался с проституткой, уволили

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:04:34+03:00

Богдан Яременко, попавший в пикантный скандал, лишился поста главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Но мандат сохранил

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17 января стало известно, что депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Богдан Яременко был в результате голосования уволен с поста главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Произошло это из-за морального падения депутата - прямо во время заседания парламента Яременко переписывался с проституткой и узнавал условия их встречи и её стоимость.

Расплата за неумение разграничивать работу и личную жизнь наступила для Богдана Яременко только сейчас. За его увольнение с поста проголосовали 317 депутатов при минимально необходимых 226 голосах, однако Яременко останется во внешнеполитическом комитете и не лишится депутатской должности.

Сайт kp.ru напоминает, что секс-скандал вокруг украинского парламентария разгорелся осенью 2019 года, в результате Яременко обвинил многих депутатов Рады в давлении и "мелком политическом шантаже".

ИСТОЧНИК KP.RU