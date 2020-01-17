В США смертник получил помилование за несколько часов до казни

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:21:00+03:00

Джимми Медерса убил продавца магазина во время ограбления больше 30 лет назад

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В ситуацию, какую в 28 лет пришлось пережить Достоевскому, попал и американец Джимми Медерса. И того и другого приговорили к сметной казни и в последний момент объявили о помиловании. Вот только в отличие от писателя, житель штата Джорджия, осужден был не за чтение запрещенных писем, а за убийство.

Мужчина застрелил продавца во время ограбления магазина. В 1989 году его приговорили к смертной казни, хотя присяжные настаивали на пожизненном заключении. Но такая форма наказания для преступников в этом американском штате не действовала.

Как сообщает UPI, 30 декабря Верховный судья округа подал постановление, устанавливающее в течение какого срока должен был быть казнен Медерс. Казнь путем инъекции назначена на 16 февраля. В день проведения процедуры собрали еще раз совет, члены которого проголосовали за помилование. Учли то, что американец за 30 лет в тюрьме не совершил ни одного серьезного нарушения и не имел судимости до нападения на магазин.

О помиловании приговоренному сообщили за два часа до казни.

С 1976 года в Джорджии казнили 74 мужчин и одну женщину .

ИСТОЧНИК KP.RU