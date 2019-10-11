2019-10-11T18:49:35+03:00
Общество

Две стороны одной медали

Колумнист "КП" Дмитрий Смирнов объясняет, почему России смертная казнь не нужна ни в коем случае
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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В помещениях колонии особого режима `Снежинка`для заключенных с пожизненным сроком.В помещениях колонии особого режима `Снежинка`для заключенных с пожизненным сроком.Фото: Борис КОКУРИН
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Даже в сегодняшнем мире вряд ли есть что-то ужасней смерти ребенка. То, что произошло в Саратове, любого заставляет сжать кулаки и требовать возмездия.

Но и в этом кошмаре есть что-то большее, чем нормальная человеческая реакция. Например, многолетняя, принципиальная и неизменная позиция Владимира Путина по вопросу смертной казни: в России больше никого не казнят и казнить не будут. Не потому, что этого требуют европы, советы по правам и кто-то еще. А потому что это тяжелый шаг, но он в конечном итоге делает наше общество лучше.

Очень хочется в вопиющих случаях ответить мерой за меру, но принципиальная линия потому и принципиальная, что она не может меняться ни при каких обстоятельствах. И как бы ни было тяжело человеку, который взял на себя груз держать эту линию, он не имеет право сходить с нее.

Но есть и другая сторона, у этой медали. У общества нет доверия к правоохранителям. Оно не верит следствию, не верит суду. И дело не в протестах, а в том, что все понимают - коммерциализировавшийся сотрудник органов может отнять при нехитром стечении обстоятельств собственность, бизнес или свободу, но не жизнь. Редко, когда жизнь! Но если на вершине этого репрессивного прейскуранта появится смертная казнь, то это приведет не только к знаменитым судебным ошибкам (да, да, двое ошибочно расстрелянных по делу Чикатило), но к банальному повышению ценника. Когда в конце коридора маячит смертная казнь, ставки сильно повышаются.

Поэтому мораторий на государственное убийство - это фактически гуманитарная мера. И надо держаться за нее хотя бы из чувства самосохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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