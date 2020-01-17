В России впервые нанесли маркировку на побывавший в угоне автомобиль
Машина была возвращена собственнику после обнаружения с измененными маркировочными обозначениями
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В Госавтоинспекции сообщили, что предприятие в Балашихе нанесло дополнительную маркировку на побывавший в угоне автомобиле. Уточняется, что это первая подобная процедура после вступления в силу постановления правительства.
Машина была возвращена собственнику после обнаружения с измененными маркировочными обозначениями.
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ИСТОЧНИК KP.RU