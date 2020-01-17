"Трамп молчит": Брат задержанного в РФ Уилана обвинил власти США в бездействии

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:13:52+03:00

Дэвид Уилан заявил, что ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что будет добиваться освобождения задержанного

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Дэвид Уилан, брат Пола Уилана, которого ранее задержали в России по подозрению в шпионаже, обвинил власти США в полном бездействии и нежелании помочь в освобождении задержанного родственника.

- Больше года назад госсекретарь Майк Помпео заявил, что будет добиваться освобождения Пола, если обвинения не обоснованы. Он пока не предпринял никаких действий, - отметил мужчина.

Дэвид Уилан подчеркнул, что администрация американского лидера Дональда Трампа также продолжает молчать, пишет "РИА-Новости".

Напомним, Помпео поднимал вопрос об Уилане в декабре прошлого года на встрече в Вашингтоне с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Оба министра обсуждали эту тему на пресс-конференции.

О задержании Пола Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. Уточнялось, что Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году стало известно по информации некоторых СМИ, что бывший морской пехотинец Пол Уилан в своем номере принимал российского осведомителя, вручившего ему списки секретных агентов, а также сведения о Гостайне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732621" frameborder="0"></iframe> Суд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.

ИСТОЧНИК KP.RU