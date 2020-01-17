"Трамп молчит": Брат задержанного в РФ Уилана обвинил власти США в бездействии
Дэвид Уилан, брат Пола Уилана, которого ранее задержали в России по подозрению в шпионаже, обвинил власти США в полном бездействии и нежелании помочь в освобождении задержанного родственника.
- Больше года назад госсекретарь Майк Помпео заявил, что будет добиваться освобождения Пола, если обвинения не обоснованы. Он пока не предпринял никаких действий, - отметил мужчина.
Дэвид Уилан подчеркнул, что администрация американского лидера Дональда Трампа также продолжает молчать, пишет "РИА-Новости".
Напомним, Помпео поднимал вопрос об Уилане в декабре прошлого года на встрече в Вашингтоне с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Оба министра обсуждали эту тему на пресс-конференции.
О задержании Пола Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. Уточнялось, что Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году стало известно по информации некоторых СМИ, что бывший морской пехотинец Пол Уилан в своем номере принимал российского осведомителя, вручившего ему списки секретных агентов, а также сведения о Гостайне.
Суд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.
ИСТОЧНИК KP.RU