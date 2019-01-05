2019-01-05T19:58:08+03:00
Политика

Украденные камни с Красной площади, вербовка курсантов и подарки военным: История шпиона Пола Уилана

Американец, задержанный в конце прошлого года, вел активную переписку с молодыми военнослужащими [скриншоты]
Иван Рунев
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Добродушный на вид Пол Уилан снял номер в гостинице «Метрополь», где его и задержалиДобродушный на вид Пол Уилан снял номер в гостинице «Метрополь», где его и задержалиФото: СОЦСЕТИ
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28 декабря 2018 года – отчетный день в биографии 48-летнего американца Пола Уилана. Его задержали в гостинице «Метрополь», где добродушный на вид мужчина снял номер. По его словам, он просто приехал в отпуск на свадьбу к сослуживцу. Да и в России, убеждал Пол, он далеко не в первый раз и был искренне удивлен компании крепко сложенных мужчин, без спроса вломившихся в его номер.

По информации некоторых СМИ, бывший морской пехотинец в своем номере принимал российского осведомителя, вручившего ему списки секретных агентов, а также сведения о Гостайне.

В 2008 году Пола Уилана уволили из ВС США за воровство Фото: REUTERS

В 2008 году Пола Уилана уволили из ВС США за воровствоФото: REUTERS

Попробуем разобраться, каким же образом, уволенный из вооруженных сил США штаб-сержант стал шпионом. Пол поступил на службу в морскую пехоту в 1994 году и даже успел с тех пор два раза побывать в Ираке. Но в 2008 году военный трибунал осудил его за воровство (эта вредная привычка останется с Полом надолго), причем, как сообщило издание The Washington Post, случаи воровства были неоднократными. После увольнения Пол стал еще больше проявлять интерес к России, которую он посетил по специальной программе отпусков для американских военнослужащих. Такая программа предполагает двухнедельный отпуск в любой точке мира. И Пол выбрал именно Россию, объяснив решение тем, что он холостяк и хочет по максимуму познать многообразие культур.

Вот теперь начинается самое интересное. Пол примерно в то же заводит себе страничку в российской социальной сети «Вконтакте». В его аккаунте весьма интересный список друзей, большинство из которых курсанты и уже действующие военные. Еще в начале 2010-х он активно знакомился с ребятами из московских и питерских военных ВУЗов. Нам удалось пообщаться с двумя из них, чьи имена мы изменили в целях безопасности.

- Он написал мне во «Вконтакте», я тогда еще учился в ВУ МО РФ, сказал, что тоже любит пейнтбол. С тех пор стали общаться, он много рассказывал про армию и про то, как путешествовал в Китай, - вспоминает Олег.

Американец напросился в гости к маме курсанта Сергея, когда его самого не было в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Американец напросился в гости к маме курсанта Сергея, когда его самого не было в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ

Однажды Олег попросил Пола купить ему пейнтбольный маркер (ружье для игры в пейнтбол). К этому моменту Олег с Полом уже хорошо подружились, и курсант полностью доверял американцу. Он же бывший морпех, как может обмануть человек слова и чести?! Правда подробностей своего увольнения из вооруженных сил Пол Олегу рассказать не удосужился. В итоге, Олег отправил 1000 долларов Полу, чтобы тот купил ему заветное ружье. Прошло несколько месяцев, но ни ружья, ни денег курсант не получил. Пол сказал, что маркер изъяли на почте, а потом вообще заблокировал Олега и добавил его в черный список.

С любовью к воровству Уилан так и не смог расстаться. Он получил 1000 долларов от российского курсанта на покупку пейнтбольного маркера, которого так никто не увидел Фото: СОЦСЕТИ

С любовью к воровству Уилан так и не смог расстаться. Он получил 1000 долларов от российского курсанта на покупку пейнтбольного маркера, которого так никто не увиделФото: СОЦСЕТИ

Деньги американец тоже не вернул Фото: СОЦСЕТИ

Деньги американец тоже не вернулФото: СОЦСЕТИ

- Мы стали общаться, потому что я как раз хотел на практике проверить свои познания в английском языке. Пол рассказывал, что после службы в армии, где он получил много наград, он стал работать частным детективом, - слова еще одного курсанта Сергея (имя изменено). – У меня в Питере он даже был в гостях, правда я тогда был на учебе в Москве.

Мама Сергея рассказала, что Пол действительно приезжал к ним в гости в Санкт-Петербург. Было это еще в далеком 2010 году. Она даже провела ему экскурсию по городу. Женщина рассказала, что Пол был приветливым и любознательным, к ним в квартиру он пришел в сопровождении своего друга Максима, который переводил слова Пола. В то время его русский язык был еще на уровне «ПРИВЭТ, ВОДКА, ДОСВЭДАНЯ».

В прогулках по России Уилана сопровождал его друг Максим, который, по его словам, помог украсть камень с Красной площади Фото: СОЦСЕТИ

В прогулках по России Уилана сопровождал его друг Максим, который, по его словам, помог украсть камень с Красной площадиФото: СОЦСЕТИ

Сам Сергей вспоминает, что Пол не раз присылал ему посылки из Мичигана с сувенирами и купюрами по 100 долларов. Частенько в посылках были майки и кепки с символикой штата Мичиган, а один раз даже наручные часы с изображением лося и оленя (так выглядит герб Мичигана).

Оба курсанта сейчас уже давно служат в Вооруженных силах РФ и были очень удивлены, когда увидели лицо своего друга по переписке в новостных хрониках, да еще и в таком статусе. Причем, молодые люди утверждают, что во время общения он вообще ни разу не спрашивал про службу и уж тем более про секретные данные. Да и в то время единственные секретные данные, о которых могли знать ребята – это очередность заступления в наряд на туалет.

Американец рассказывал, что давно интересуется Россией Фото: СОЦСЕТИ

Американец рассказывал, что давно интересуется РоссиейФото: СОЦСЕТИ

Пытался учить фразы на русском Фото: СОЦСЕТИ

Пытался учить фразы на русскомФото: СОЦСЕТИ

И рассказывал про американский штат Мичиган Фото: СОЦСЕТИ

И рассказывал про американский штат МичиганФото: СОЦСЕТИ

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Американца с тройным гражданством задержали за «шпионскую деятельность» с поличным

Под занавес прошедшего 2018-го Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина Соединенных Штатов Америки. Пол Уилан, так зовут американца, был задержан в своем номере столичной гостиницы «Метрополь» после осуществления «акта шпионской деятельности». В частности, в ходе обыска после встречи с его русским контактом, в номере был обнаружен «электронный носитель» - флешка, на которой был обнаружен список сотрудников российской спецслужбы. Под грифом «секретно». Что вполне логично. У нас ведь просто личные данные охраняются законом, а тут данные сотрудников спецслужбы (подробности).

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