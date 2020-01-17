17 Янв. 2020 2020-01-17T22:59:55+03:00

Помпео: США думали о превентивном ударе по объектам в Иране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь Штатов заявил, что такое решение было принято, чтобы не допустить появления в этой стране ядерного оружия

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Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в администрации Трампа задумывались о возможности нанесения превентивного удара по иранским ядерным объектам. С той целью, чтобы не допустить появления в этой стране ядерного оружия.

Помпео напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп заверил, что Иран "никогда не сможет получить ядерное оружие".

Позже иранская сторона заявила, что не стремится обладать данным оружием.

- Мы собираемся сделать все необходимое, чтобы гарантировать, что это заявление, которое, как иранцы утверждают, они сделали, является реальным.Никогда не позволим этому случиться, - подытожил Помпео, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.tu писал о том, что Майк Помпео заявил о восстановлении "пошатнувшихся" позиций в сфере сдерживания Ирана, России и Китая. Госсекретарь уверен, что из-за "подорванного потенциала" произошло воссоединение Крыма с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU