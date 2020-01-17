Меркель поздравила Мишустина со вступлением на должность премьер-министра России
Немецкий канцлер Ангела Меркель отправила поздравительную телеграмму Михаилу Мишустину, который накануне вступил на должность премьер-министра России.
- Исторически сложившиеся личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи наших стран составляют фундамент наших двухсторонних отношений, - напомнила Меркель в поздравлении.
Канцлер подчеркнула, что "правительство ФРГ заинтересовано в том, чтобы на этом основании с ответственностью развивать дальше эти отношения".
- С надеждой ждем служащего этой цели сотрудничества с вашим правительством. Желаю вам удачи в предстоящих вам задачах, - подытожила Меркель в телеграмме, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Михаил Мишустин в пятницу, 17 января, назначил главой ФНС России Даниила Егорова. Он девять лет проработал замглавы Федеральной налоговой службы.
Михаил Мишустин провел встречу с ушедшим в отставку правительством.
ИСТОЧНИК KP.RU