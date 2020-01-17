2020-01-17T22:56:10+03:00
Политика

Меркель поздравила Мишустина со вступлением на должность премьер-министра России

Канцлер Германии напомнила политику о исторически сложившихся политических и культурных связей двух стран
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Меркель поздравила Мишустина со вступлением на должность премьер-министра РоссииМеркель поздравила Мишустина со вступлением на должность премьер-министра РоссииФото: REUTERS
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Немецкий канцлер Ангела Меркель отправила поздравительную телеграмму Михаилу Мишустину, который накануне вступил на должность премьер-министра России.

- Исторически сложившиеся личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи наших стран составляют фундамент наших двухсторонних отношений, - напомнила Меркель в поздравлении.

Канцлер подчеркнула, что "правительство ФРГ заинтересовано в том, чтобы на этом основании с ответственностью развивать дальше эти отношения".

- С надеждой ждем служащего этой цели сотрудничества с вашим правительством. Желаю вам удачи в предстоящих вам задачах, - подытожила Меркель в телеграмме, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Михаил Мишустин в пятницу, 17 января, назначил главой ФНС России Даниила Егорова. Он девять лет проработал замглавы Федеральной налоговой службы.

Михаил Мишустин провел встречу с ушедшим в отставку правительством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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