Меркель поздравила Мишустина со вступлением на должность премьер-министра России

17 Янв. 2020 2020-01-17T22:56:10+03:00

Канцлер Германии напомнила политику о исторически сложившихся политических и культурных связей двух стран

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Немецкий канцлер Ангела Меркель отправила поздравительную телеграмму Михаилу Мишустину, который накануне вступил на должность премьер-министра России.

- Исторически сложившиеся личные, гражданские, культурные, экономические и политические связи наших стран составляют фундамент наших двухсторонних отношений, - напомнила Меркель в поздравлении.

Канцлер подчеркнула, что "правительство ФРГ заинтересовано в том, чтобы на этом основании с ответственностью развивать дальше эти отношения".

- С надеждой ждем служащего этой цели сотрудничества с вашим правительством. Желаю вам удачи в предстоящих вам задачах, - подытожила Меркель в телеграмме, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Михаил Мишустин в пятницу, 17 января, назначил главой ФНС России Даниила Егорова. Он девять лет проработал замглавы Федеральной налоговой службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/755254" frameborder="0"></iframe> Михаил Мишустин провел встречу с ушедшим в отставку правительством.

ИСТОЧНИК KP.RU