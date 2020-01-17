2020-01-17T19:31:10+03:00
Политика

Мишустин назначил главным налоговиком куратора самозанятых

Даниил Егоров девять лет проработал замглавы ФНС
Андрей ЗАЙЦЕВ
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Даниил Егоров во время сессии в рамках XXII Петербургского международного экономического форума. Фото Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАССДаниил Егоров во время сессии в рамках XXII Петербургского международного экономического форума. Фото Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС
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Про таких говорят: «прошел путь от стажера до директора». Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве, окончил Университет дружбы народов по специальности «юриспруденция». Недолгое время проработал юристом в частном секторе, а с 2001 года пришел в налоговую службу. И там постепенно рос. Успел поработать в нескольких межрайонных инспекциях столицы, занимался камеральными и выездными проверками.

С 2010 года перешел в головной офис ФНС на Неглинной улице. Там занимался решениями споров с крупнейшими налогоплательщиками, информационным обеспечением и электронным вводом данных. С мая 2011-го стал заместителем главы ФНС. Егоров курировал две самые актуальные налоговые реформы последнего времени - введение онлайн-касс и режима самозанятых.

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Кстати, он единственным из руководства ФНС сопровождал Мишустина на его выступлении в Госдуме в четверг. Некоторые эксперты тогда даже сделали вывод, что новый премьер заберет его в правительство. Возможно, так в будущем и произойдет, но не сейчас. Егорова оставили следить за работающей как часы машиной по сбору налогов и завершить уже начатые реформы.

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Красть стало сложнее, а платить - проще: Пять налоговых реформ, которые провел Мишустин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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