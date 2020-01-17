Мишустин назначил главным налоговиком куратора самозанятых

Про таких говорят: «прошел путь от стажера до директора». Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве, окончил Университет дружбы народов по специальности «юриспруденция». Недолгое время проработал юристом в частном секторе, а с 2001 года пришел в налоговую службу. И там постепенно рос. Успел поработать в нескольких межрайонных инспекциях столицы, занимался камеральными и выездными проверками.

С 2010 года перешел в головной офис ФНС на Неглинной улице. Там занимался решениями споров с крупнейшими налогоплательщиками, информационным обеспечением и электронным вводом данных. С мая 2011-го стал заместителем главы ФНС. Егоров курировал две самые актуальные налоговые реформы последнего времени - введение онлайн-касс и режима самозанятых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

Кстати, он единственным из руководства ФНС сопровождал Мишустина на его выступлении в Госдуме в четверг. Некоторые эксперты тогда даже сделали вывод, что новый премьер заберет его в правительство. Возможно, так в будущем и произойдет, но не сейчас. Егорова оставили следить за работающей как часы машиной по сбору налогов и завершить уже начатые реформы.

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