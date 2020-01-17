Минфин обнародовал данные о расходовании бюджетных средств на нацпроекты
Министерство финансов России обнародовало информацию о том, насколько в 2019 году были освоены деньги, выделенные из федерального бюджета на реализацию национальных проектов. Общий расход на 1 января нового года составил 91,4% от запланированного.
Стоит отметить, что ближе всех к стопроцентной реализации приблизились такие нацпроекты, как «Наука», «Культура» и «Здравоохранение», а вот средства на проект «Экология» освоены только на 66,3%.
В сообщении Минфина отмечается, что закон позволяет перенести остатки неиспользованных бюджетных средств на финансовое обеспечение тех же национальных проектов в 2020 году.
Напомним, как писал сайт kp.ru, все необходимые для начала финансирования программы национальных проектов документы были готовы уже к 31 декабря.
Национальный проект и насколько исполнен
«Здравоохранение» — 98%
«Наука» — 99,1%
«Культура» — 99%
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 97,1%
«Демография» — 95,5%
«Жильё и городская среда» — 93,8%
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 93,1%
«Образование» — 91%
«Международная кооперация и экспорт» — 89,1%
«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» — 88%
«Производительность труда и поддержка занятости» — 87,1%
«Цифровая экономика» — 73,3%
«Экология» — 66,3%
ИСТОЧНИК KP.RU