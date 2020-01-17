2020-01-18T00:17:32+03:00
Экономика

Минфин обнародовал данные о расходовании бюджетных средств на нацпроекты

В 2019 году расход на реализацию национальных проектов составил 91,4% от запланированного
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Минфине России подсчитали, насколько освоены выделенные на нацпроекты деньгиВ Минфине России подсчитали, насколько освоены выделенные на нацпроекты деньгиФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Министерство финансов России обнародовало информацию о том, насколько в 2019 году были освоены деньги, выделенные из федерального бюджета на реализацию национальных проектов. Общий расход на 1 января нового года составил 91,4% от запланированного.

Стоит отметить, что ближе всех к стопроцентной реализации приблизились такие нацпроекты, как «Наука», «Культура» и «Здравоохранение», а вот средства на проект «Экология» освоены только на 66,3%.

В сообщении Минфина отмечается, что закон позволяет перенести остатки неиспользованных бюджетных средств на финансовое обеспечение тех же национальных проектов в 2020 году.

Напомним, как писал сайт kp.ru, все необходимые для начала финансирования программы национальных проектов документы были готовы уже к 31 декабря.

Национальный проект и насколько исполнен

«Здравоохранение» — 98%

«Наука» — 99,1%

«Культура» — 99%

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 97,1%

«Демография» — 95,5%

«Жильё и городская среда» — 93,8%

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 93,1%

«Образование» — 91%

«Международная кооперация и экспорт» — 89,1%

«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» — 88%

«Производительность труда и поддержка занятости» — 87,1%

«Цифровая экономика» — 73,3%

«Экология» — 66,3%

ИСТОЧНИК KP.RU

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