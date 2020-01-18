2020-01-18T06:22:54+03:00
Политика

Мадуро заявил, что венесуэльцы переходят из католической церкви в евангелизм

По данным президента Венесуэлы, почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Выступая перед главами муниципалитетов на встрече в Каракасе 17 января, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что население его страны массово переходят из католической церкви в евангелизм. Причем говоря об этом, лидер Боливарианской республики заочно обращался к папе Римскому.

«Хочу рассказать вам, дорогой папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма», - заявил Мадуро.

Глава государства уточнил, что «почти 40 процентов граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было три процента». Николас Мадуро убежден, что такая смена веры объясняется излишней политической активностью епископов католической церкви, которые, по его мнению, скомпрометировали ее тем, что фактически используют Венесуэльскую епископскую конференцию в качестве политической партии, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Европарламент принял резолюцию, в которой поддержал провозгласившего себя «временным президентом» Венесуэлы Хуана Гуаидо и признал законным его переизбрание на пост спикера Национальной ассамблеи. В Каракасе это решение назвали «аморальным и интервенционистским», направленным на дестабилизацию ситуации в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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