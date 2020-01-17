2020-01-17T04:44:34+03:00
Политика

В Венесуэле назвали резолюцию Европарламента в поддержку Гуаидо «аморальной и интервенционистской»

Депутаты учредительного собрания республики считают, что это решение Европейского парламента направлено на дестабилизацию ситуации в стране
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Европарламент большинством голосов принял резолюцию, в которой поддержал Хуана Гуаидо, провозгласившего себя «временным президентом» ВенесуэлыЕвропарламент большинством голосов принял резолюцию, в которой поддержал Хуана Гуаидо, провозгласившего себя «временным президентом» ВенесуэлыФото: REUTERS
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В четверг, 16 января, Европарламент большинством голосов принял резолюцию, в которой поддержал провозгласившего себя «временным президентом» Венесуэлы Хуана Гуаидо и признал законным его переизбрание на пост спикера Национальной ассамблеи Боливарианской республики. В Каракасе это решение назвали «аморальным и интервенционистским», направленным на дестабилизацию ситуации в стране.

«Оскорбительное, аморальное и интервенционистское решение Европейского парламента продолжить процесс систематической, фашистской и антидемократической агрессии против независимых, свободных и демократических институтов Венесуэлы с намерением дестабилизации нашей нации и создания состояния войны», - цитирует заявление Национального учредительного собрания Венесуэлы РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 января депутаты ранее подконтрольной венесуэльской оппозиции Нацассамблеи сняли Хуана Гуаидо с поста председателя парламента, вместо него был избран Луис Парра. Однако позже сторонники Гуаидо объявили о его переизбрании спикером.

В госдепартаменте США заявили, что вашингтонская администрация во главе с Дональдом Трампом продолжает считать Гуаидо «временным президентом» Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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