В Венесуэле назвали резолюцию Европарламента в поддержку Гуаидо «аморальной и интервенционистской»
В четверг, 16 января, Европарламент большинством голосов принял резолюцию, в которой поддержал провозгласившего себя «временным президентом» Венесуэлы Хуана Гуаидо и признал законным его переизбрание на пост спикера Национальной ассамблеи Боливарианской республики. В Каракасе это решение назвали «аморальным и интервенционистским», направленным на дестабилизацию ситуации в стране.
«Оскорбительное, аморальное и интервенционистское решение Европейского парламента продолжить процесс систематической, фашистской и антидемократической агрессии против независимых, свободных и демократических институтов Венесуэлы с намерением дестабилизации нашей нации и создания состояния войны», - цитирует заявление Национального учредительного собрания Венесуэлы РИА Новости.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 января депутаты ранее подконтрольной венесуэльской оппозиции Нацассамблеи сняли Хуана Гуаидо с поста председателя парламента, вместо него был избран Луис Парра. Однако позже сторонники Гуаидо объявили о его переизбрании спикером.
В госдепартаменте США заявили, что вашингтонская администрация во главе с Дональдом Трампом продолжает считать Гуаидо «временным президентом» Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU