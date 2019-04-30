Гуаидо переманивает на свою сторону венесуэльских военных и госслужащих

В то время как все прогрессивное человечество будет 1 мая отмечать праздник весны и труда, венесуэльцы традиционно пойдут на улицы, требуя лучшей жизни. Однако "первомай" станет не обычной акцией протеста, а, как заявил лидер оппозиции Хуан Гуаидо, прославится как "самый многочисленный марш в истории страны". И итогом его должен стать захват власти сторонниками самого Гуаидо.

К протестам противники чавистов готовятся основательно, тем более что оппозиционеры за последний месяц перешли на новую стратегию. Теперь они не просто ходят на митинги, а организуют "комитеты помощи и свободы". Что представляет из себя такой "комитет"? Это несколько человек из одного дома или с одной улицы, которые решили вместе бороться против власти, для чего создали группу в мессенджерах, где рассуждают "как нам свергнуть режим". Эти маленькие "комитеты" входят в районный комитет, а тот в региональный и так до самого главного "штаба".

Как выразился мой один знакомый оппозиционер, сторонники Гуаидо хотят создать ячейки, похожие на "советы", которые брали в свое время Зимний дворец. А в Каракасе, кстати, президентский дворец вполне рядом.

Но и это еще не все. Как считает венесуэльский политолог Хесус Сегиас, основной упор Гуаидо делает на переманивание в свои ряды военных и госслужащих. Действительно, начиная с самого первого митинга, когда председатель Нацассамблеи объявил себя "президентом", оппозиционеры все пытались привлечь на сторону "демократии" силовые структуры. Пока получается не очень, но кто знает, вдруг "вода камень точит", и какой-нибудь полковник уже готов присягнуть "самозванцу"?

Ситуация в стране сейчас крайне нестабильная. Несколько недель назад здесь завершилась пора предпасхальных каникул, когда вся жизнь в Венесуэле буквально "замирает". Теперь, очухавшись после продолжительного отдыха, жители Боливарианской Республики снова вернулись в привычный ритм и столкнулись с множеством проблем. Хотя сложности с электричеством и водой потихоньку решаются, не становится легче с ценами в магазинах. Сейчас прокормить семью на одну зарплату работникам бюджетной сферы просто невозможно, потому и приходится искать хоть какую-то подработку. А многие социально незащищенные жители (пенсионеры, инвалиды) не в состоянии купить себе даже самую простую пищу.

Все это создает благоприятную почву для роста оппозиционных настроений. Значительная часть людей, выходящих на улицы, выступают не за Гуаидо, а требуют решения бытовых проблем. Вообще, венесуэльцы по своей психологии не особо склонны к тому, чтобы детально разбираться в политике. Их интересует не демократия или мировой коммунизм, а то, как бы обеспечить собственную семью.

На фоне всех этих внутренних неурядиц активизировались «защитники демократии» из Белого дома. На днях Венесуэла вышла из Организации американских государств, поэтому инструментов для давления на Мадуро у Трампа все меньше, но, тем не менее, «напакостить» США все еще могут.

В своем стремлении потопить Мадуро американцы идут уже на крайние санкции, накладывая ограничения даже на Центробанк. Теперь венесуэльскому ЦБ нельзя будет совершать операции в долларах через счета, принадлежащие США. Многие боялись, что Вашингтон отключит страну от кредитных карточек, но этого пока не случилось.

А тут еще и наш МИД несколько раз осадил и Госдепартамент и его союзников в регионе - Бразилию и Колумбию. Сотрудничество России с Венесуэлой уже давно действует на США как красная тряпка на быка. Вроде бы и прогнать надо, а не получается. Вот и Госдепартамент в «Твиттере» просит все страны мира не пускать российские самолеты, летящие в Боливарианскую республику.

Чтобы нагнать страху сами американцы регулярно напоминают чавистскому руководству, что они рядом. Недавно на границу Колумбии с Венесуэлой приезжала делегация с Капитолийского холма. Важно походив у моста, разделяющего две страны, представители Конгресса так и не решились "пойти на штурм" "нелегитимного" режима. Но "осадочек" остался. Не исключено, что 1 мая США тоже попытаются проверить чавистов на прочность.

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